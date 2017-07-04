«Дочка» Google незаконно получила данные 1,5 млн британских пациентов

В Избранное

Лондон, 4 июля. Медицинское учреждение Royal Free нарушило законодательство Великобритании, передав фирме DeepMind личные данные примерно 1,6 млн пациентов. Об этом сегодня пишет издание The Guardian.

Информация была передана для испытаний системы выявления и диагностики почечной недостаточности.

По словам комиссара по информации Элизабет Денхам, тщательное расследование зафиксировало ряд недочетов в том, как данные о пациентах были переданы фирме. Пострадавшие даже не были в курсе, что их данные будут использованы в каких-то экспериментах.

В клинике признали, что были неправы, однако планировали уверить пациентов в том, что их личные данные находятся под пристальным контролем, пишут «Известия».

«Данные никогда не использовалась ни для чего, кроме оказания помощи пациентам или обеспечения их безопасности», — следует из сообщения Royal Free.

Отметим, что DeepMind — «дочка» Google и занимается инновациями в области искусственного интеллекта.