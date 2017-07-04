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Трамп и Меркель обсудили в телефонном разговоре повестку саммита G20
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    Трамп и Меркель обсудили в телефонном разговоре повестку саммита G20

    8:16  4 Июля 2017
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    Трамп и Меркель обсудили в телефонном разговоре повестку саммита G20

    Вашингтон, 4 июля. Президент США Дональд Трамп и германский канцлер Ангела Меркель провели телефонные переговоры в преддверии предстоящего саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. 

    Согласно сообщению Белого дома, в ходе телефонных переговоров лидеры США и Германии «провели обширные дискуссии», обсудив повестку предстоящего саммита и затронув, среди прочего, темы торговых отношений и вопрос изменения климата. Как сообщает The Hill, Трамп созвонился с Меркель после публикации предвыборной программы ее партии «Христианско-демократический союз» — в программе партии США не числятся в списке дружественных Германии стран. Меркель, в свою очередь, старалась убедить Трампа не выходить из соглашения по климату.

    Трамп и Меркель обсудили в телефонном разговоре повестку саммита G20

    Трамп также провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентильони, обсудив повестку предстоящего саммита и поблагодарив Джентильони за организацию «исключительного» саммита G7 в мае.

    Предполагается, в преддверии гамбургского саммита G20 президент Трамп может провести двухстороннюю встречу с Меркель.

     

    Автор: Валентин Меликов
    #меркель #трамп
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