Новую марку мотоцикла Ducati назвали в честь гоночной трассы

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Болонья (Италия), 04 июля. Итальянский производитель мотоциклов Ducati дал имя новой модели в честь гоночной трассы.

Как пишут специализированные СМИ, название Thiverval новой двухколесной модели дано в честь небольшой гоночной трассы, расположенной в окрестностях столицы Франции.

Технические характеристики нового мотоцикла не раскрываются, представленная на выставке Bikers Classics Lifestyle Village модель была выполнена в черном цвете и дополнена хромированными деталями.

