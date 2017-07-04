СМИ рассказали о «дилемме Трампа» из-за антироссийских санкций

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Вашингтон, 4 июля. Попытка американского сената ограничить дипломатические возможности президента Дональда Трампа, лишив его права снимать или смягчать санкции против РФ, ставит перед президентом США серьезную дилемму: лишившись возможности влиять на санкционную политику, он лишается главного козыря в дипломатической игре с Россией, а попытка сорвать принятие этого закона приведет к новым обвинениям в «сговоре с Путиным».

«У Трампа возникает дилемма. Документ, принятый без поправок, существенно ограничит маневр президента в дипломатии. Если же он попытается сорвать процесс, оппоненты раскритикуют его за то, что Россия так и не привлечена к ответственности за действия во время выборов», — пишет The Wall Street Journal.

При этом, разумеется, привлечь Россию за якобы «вмешательство в президентские выборы в США» Трамп, естественно, не стремится, поскольку это дало бы новые поводы потребовать пересмотра результатов выборов.

Кроме того, в конгрессе США начинается процесс сопротивления расширению санкций — ряд представителей нижней палаты конгресса объявили, что ужесточение санкций против Москвы приведет к ущербу для американского бизнеса. На отказе от новых санкций выступают и американские энергетические гигант ExxonMobil и Chevron, опасаясь, что новые санкции лишат их возможности работать на российском рынке и поставят их в проигрышное положение по сравнению с неамериканскими компаниями.