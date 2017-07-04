Спасатели подняли тело седьмого утонувшего в озере под Челябинском

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Челябинск, 4 июля. Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело седьмого утонувшего в водоеме в Челябинской области поднято. Погибшим оказался Арен Д. 1981 года рождения.

По информации источника ФАН, тело подняли в 09.15 по уральскому времени.

Напомним, страшная трагедия случилась накануне под Челябинском. Дети праздновали выпускной на озере Максимка. В какой-то момент отец выпускницы решил прокатить ребят на лодке. Однако, не проплыв и 100 метров, средство пошло ко дну.

Ранее СК России по региону подтвердил гибель семи детей.

Власти области назвали несколько причин трагедии.