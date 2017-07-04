Пятый раунд переговоров по Сирии стартовал в Астане

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Астана, 04 июля. В столице Казахстана во вторник стартовал пятый раунд переговоров по Сирии.

Как сообщает ТАСС, в повестке первого дня – двусторонние встречи в разных форматах, в ходе которых будет обсуждена главная тема переговоров — определение зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, еще одной темой переговоров станет обсуждение вопроса о создании сирийского комитета национального примирения. В среду 5 июля запланировано проведение пленарного заседания.

Делегацию Российской Федерации на переговорах в столице Казахстана возглавляет специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.