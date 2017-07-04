Токио назвал три причины запуска баллистической ракеты КНДР

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Токио, 4 июля. Глава военного ведомства Японии Томоми Инада считает, что запуск ракеты со стороны Пхеньяна может быть связан с продвижением ракетной программы КНДР, предстоящим саммитом G20 в Гамбурге или Днем независимости в США.

По ее словам, есть три версии произошедшего: это может быть шагом в развитии ракетных технологий. Она также отметила, что это случилось аккурат в преддверии саммита G20, а в США 4 июля празднуют День независимости. Впрочем, она отметила, могут быть и другие причины.

Напомним, сегодня утром КНДР произвела очередной пуск ракеты, которая находилась в небе примерно 40 минут, а затем рухнула, скорее всего, в исключительной экономической зоне Японии.

Как отметили в правительстве Японии, северокорейские власти произвели запуск баллистической ракеты с западного побережья. Информации об ущербе в связи с ракетным пуском пока нет.