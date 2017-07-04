Россия и Китай подпишут соглашения на 12 млрд долларов

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Москва, 04 июля. Российская Федерация и Китайская Народная Республика в рамках визита Си Цзиньпина в Москву подпишут соглашения на 12 млрд долларов.

Как сообщает «Газета.ru», договоренности о сотрудничестве будут подписаны между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ).

Контракты, общая сумма которых составит более 12 млрд долларов, подпишут в сферах электронной коммерции, финансового сектора, в сфере поставок продуктов питания, туризме и инновационных технологиях.

Добавим, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию накануне с двухдневным визитом. Во вторник лидер Поднебесной встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.