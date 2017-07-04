Памятник воссоединению Крыма с РФ будет установлен около Керченского моста

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Симферополь, 4 июля. Пресс-служба Российского военно-исторического общества объявила о проведении конкурса, в ходе которого будет выбран лучший проект памятника, которым предлагается увековечить воссоединение России и Крыма в 2014 году.

Памятник предлагается установить в непосредственной близости от моста через Керченский пролив — около смотровой площадки, которая будет располагаться в 150 метрах от моста на крымском берегу. В конкурсах на лучшее архитектурно-строительное решение для памятника могут участвовать авторские коллективы, архитекторы, скульпторы, художники, дизайнеры и студенты профильных вузов.

Вторым памятником в Крыму должен стать монумент князю Григорию Потемкину, создателю Черноморского военно-морского флота России.

«Идею поддержал министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Установкой монумента займется РВИО, которое в ближайшее время объявит конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение монумента» — указано в сообщении РВИО.

Место для установки памятника князю Потемкину еще не выбрано.