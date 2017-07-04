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Памятник воссоединению Крыма с РФ будет установлен около Керченского моста
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    Памятник воссоединению Крыма с РФ будет установлен около Керченского моста

    7:35  4 Июля 2017
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    Памятник воссоединению Крыма с РФ будет установлен около Керченского моста

    Симферополь, 4 июля. Пресс-служба Российского военно-исторического общества объявила о проведении конкурса, в ходе которого будет выбран лучший проект памятника, которым предлагается увековечить воссоединение России и Крыма в 2014 году. 

    Памятник предлагается установить в непосредственной близости от моста через Керченский пролив — около смотровой площадки, которая будет располагаться в 150 метрах от моста на крымском берегу. В конкурсах на лучшее архитектурно-строительное решение для памятника могут участвовать авторские коллективы, архитекторы, скульпторы, художники, дизайнеры и студенты профильных вузов.

    Памятник воссоединению Крыма с РФ будет установлен около Керченского моста

    Вторым памятником в Крыму должен стать монумент князю Григорию Потемкину, создателю Черноморского военно-морского флота России. 

    «Идею поддержал министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Установкой монумента займется РВИО, которое в ближайшее время объявит конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение монумента» — указано в сообщении РВИО.

    Место для установки памятника князю Потемкину еще не выбрано.

    Автор: Валентин Меликов
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