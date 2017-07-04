Видео оригинального наказания автохама на BMW в Ростове-на-Дону выложили в Сеть

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Ростов-на-Дону, 4 июля. Видео «наказания» автомобильного хама из Ростова выложили в Сеть. Участники известного движения «СтопХам» необычно проучили водителя элитного авто.

Известно, что инцидент случился в минувший понедельник на Темерницкой улице в Ростове-на-Дону. Водитель немецкого автомобиля BMW припарковался на одном из городских тротуаров, чем вызвал бурю негодования со стороны пешеходов.

Организаторы «СтопХама» не остались в стороне и проучили водителя — на капот транспортного средства они положили пластиковый отбойник, внутри которого была вода.