Стало известно, когда в российском ММА введут систему видеоповторов

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Москва, 4 июля. Судейство — одна из главных проблем в мире MMA на сегодняшний день, поэтому российские промоушены решили пойти на решительные меры, связанные с введением видеоповторов.

По словам главы организации Майрбека Хасиева, рефери обязаны быть беспристрастными, а их решения — честными и прозрачными, иначе в клетке будет царить хаос.

«С 1 августа на всех рейтинговых поединках мы увеличиваем количество боковых арбитров с трех до пяти. При принятии решения по победителю титульного поединка могут быть привлечены боковые рефери. Ну и самое важное — мы вводим технологию видеоповтора», — сообщил он.

Хасиев добавил, что просматривать спорный эпизод можно будет при проведении разрешенного или запрещенного приема. Видеоповторы помогут судьям принимать верные решения и выносить честные вердикты, пишут «Известия».