Алкоголь в России теперь можно купить по паспорту болельщика и по водительским правам

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Москва, 04 июля. Согласно вступившим в закон поправкам теперь в России можно купить алкоголь, предъявив паспорт болельщика или водительские права.

Как передают «Известия», FAN ID или права с сегодняшнего дня можно будет предъявлять для подтверждения совершеннолетия при покупке в магазинах алкогольной продукции.

Соответствующий приказ, расширяющий перечень документов с 12 до 14, российский Минпромторг опубликовал 23 июня 2017 года. Правда, с одной оговоркой: паспорт болельщика при необходимости можно будет предъявлять до конца следующего года.

Добавим, что до этого доказывать совершеннолетие при покупке горячительных напитков можно было с помощью паспорта, заграничного паспорта, временного удостоверения личности и ряда других документов.

