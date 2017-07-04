Источник рассказал, что станет главным результатом переговоров по Сирии в Астане

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Астана, 4 июля. Главным итогом очередного раунда переговоров по Сирийской Арабской Республике в Астане, вероятнее всего, станет объявление о старте операции по контролю в четырех зонах деэскалации в САР странами-гарантами. Об этом рассказал источник на переговорах.

По его словам, по итогам переговоров Москва, Тегеран и Анкара дадут старт операции по контролю в зонах деэскалации и определят точные зоны, которые они будут контролировать.

По его мнению, страны-гаранты хотели бы, чтобы контроль осуществляли и другие государства, однако немного позже, поскольку другие не являются частью данного процесса.

«Поэтому им понадобится некое решение Совбеза ООН для отправки своих военных сил», — добавил источник.

Напомним, сегодня и завтра, 4-5 июля, состоится пятый раунд переговоров по САР в столице Казахстана.