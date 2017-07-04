Экс-тренер «Оренбурга» оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций

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Москва, 4 июля. Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов оценил уровень выступления сборной России по футболу на Кубке конфедераций — 2017.

По его словам, этот результат (невыход из группы — Прим.ред.) не самый плачевный, но и не самый хороший. Он считает, что в РФПЛ есть игроки, которые легко усилили бы слабые зоны, однако наставник (Черчесов)приглашает футболистов под себя и свою схему.

«Но это все-таки часть подготовки к ЧМ-2018, и, возможно, Кубок конфедераций поможет сделать определенные выводы. Эта неудача должна дать тренерскому штабу пищу для размышлений. При этом видно, что ребята были максимально заряжены на результат. Не было такого, что кто-то играл спустя рукава или не выкладывался на поле», — передают слова Евдокимова «Известия».

Специалист отметил, что видно, как футболисты переживают, но, видимо, на сегодняшний день это и есть уровень сборной.