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Экс-тренер «Оренбурга» оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций
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    Экс-тренер «Оренбурга» оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций

    7:00  4 Июля 2017
    55

    Экс-тренер «Оренбурга» оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций

    Москва, 4 июля. Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов оценил уровень выступления сборной России по футболу на Кубке конфедераций — 2017. 

    По его словам, этот результат (невыход из группы — Прим.ред.) не самый плачевный, но и не самый хороший. Он считает, что в РФПЛ есть игроки, которые легко усилили бы слабые зоны, однако наставник (Черчесов)приглашает футболистов под себя и свою схему.

    «Но это все-таки часть подготовки к ЧМ-2018, и, возможно, Кубок конфедераций поможет сделать определенные выводы. Эта неудача должна дать тренерскому штабу пищу для размышлений. При этом видно, что ребята были максимально заряжены на результат. Не было такого, что кто-то играл спустя рукава или не выкладывался на поле», — передают слова Евдокимова «Известия»

    Экс-тренер «Оренбурга» оценил выступление сборной России на Кубке конфедераций

    Специалист отметил, что видно, как футболисты переживают, но, видимо, на сегодняшний день это и есть уровень сборной.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #кубок конфедераций #черчесов #сборная россии #евдокимов
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