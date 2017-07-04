Трамп призывает соседей КНДР не мириться с испытаниями Пхеньяна

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Вашингтон, 04 июля. Президент США призвал государства – соседей КНДР дальше не мириться с испытаниями Пхеньяна.

«Ким Чен Ыну больше нечем заняться в этой жизни? Не хочу верить, что Сеул и Токио будут с этим мириться дальше. Вероятно, Пекин предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости», — написал Дональд Трамп в Twitter.

Напомним, что сегодня Пхеньян провел очередной пуск баллистической ракеты. Запуск был произведен в 03:40 по московскому времени. Ракета, находившаяся в полете 40 минут, упала в Японском море.

