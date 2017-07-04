Количество пострадавших от клещей россиян превысило 300 тысяч — Роспотребнадзор

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Москва, 4 июля. По последним данным, с начала года более 330 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей. Как отмечают в Роспотребнадзоре, такая ситуация соответствует среднему уровню за много лет.

В целом в большинстве областей России фиксируется снижение количества пострадавших от клещей, отмечают в ведомстве.

«В Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось в два раза, в Вологодской области — в 1,6 раза, в Пермском крае, в Санкт-Петербурге — в 1,3 раза, в Московской области — в 1,2 раза», — указано в опубликованном Роспотребнадзором сообщении.

Кроме того, с начала года зафиксировано 400 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 1244 случая заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, что соответствует средним значениям за пятилетний период.