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Переговоры в Астане начнутся с заседания рабочей группы по деэскалации в Сирии
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    Переговоры в Астане начнутся с заседания рабочей группы по деэскалации в Сирии

    6:48  4 Июля 2017
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    Переговоры в Астане начнутся с заседания рабочей группы по деэскалации в Сирии

    Астана, 4 июля. Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии начнутся в этот вторник в столице Казахстана с заседания совместной рабочей группы по вопросам деэскалации в САР. Об этом сегодня сообщил военный источник.

    По его словам, накануне состоялся целый ряд двусторонних переговоров на уровне специалистов, а сегодня переговоры продолжатся на уровне глав делегаций. 

    В 07.00 (по московскому времени) состоится заседание рабочей группы по деэскалации, добавил собеседник.

    Известно, что главный вопрос на повестке дня — создание зон деэскалации в реальности, поскольку это невероятно трудно.

    «Нужно также понимать, что делать с нарушителями, с присутствующими там «Джебхат ан-Нусрой» и «Исламским государством»* (экстремистские группировки запрещены в России по решению ВС)», — подчеркнул он.

    Переговоры в Астане начнутся с заседания рабочей группы по деэскалации в Сирии

    Напомним, пятый раунд переговоров на астанинской площадке пройдет 4-5 июля.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сирия #иг #игил #казахстан #астана #деэскалация
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