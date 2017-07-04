Переговоры в Астане начнутся с заседания рабочей группы по деэскалации в Сирии

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Астана, 4 июля. Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии начнутся в этот вторник в столице Казахстана с заседания совместной рабочей группы по вопросам деэскалации в САР. Об этом сегодня сообщил военный источник.

По его словам, накануне состоялся целый ряд двусторонних переговоров на уровне специалистов, а сегодня переговоры продолжатся на уровне глав делегаций.

В 07.00 (по московскому времени) состоится заседание рабочей группы по деэскалации, добавил собеседник.

Известно, что главный вопрос на повестке дня — создание зон деэскалации в реальности, поскольку это невероятно трудно.

«Нужно также понимать, что делать с нарушителями, с присутствующими там «Джебхат ан-Нусрой» и «Исламским государством»* (экстремистские группировки запрещены в России по решению ВС)», — подчеркнул он.

Напомним, пятый раунд переговоров на астанинской площадке пройдет 4-5 июля.

* Организация запрещена на территории РФ.