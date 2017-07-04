Абэ попросит Путина занять более конструктивную позицию по проблеме КНДР

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Токио, 4 июля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о более конструктивной позиции по проблеме КНДР.

По словам главы японского правительства, в ходе саммита G20 в Гамбурге, который пройдет 6-7 июля, он намерен обсудить вопрос ракетных пусков, проводимых Северной Кореей.

«Лидеры мира будут собираться на встрече G20. Я хотел бы настоятельно призвать международное сообщество к солидарности по северокорейскому вопросу», — сказал Абэ.

Ранее Газета.ру сообщала, что утром во вторник Северная Корея произвела запуск очередной баллистической ракеты.