Делегация сирийской вооруженной оппозиции прибыла в Астану на переговоры

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Астана, 04 июля. Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в столицу Казахстана на переговоры.

Как передает ТАСС, делегация примет участие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, работа которой в Астане запланирована на вторник и среду.

По словам руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Казахстана Ануара Жайнакова, в настоящий момент все делегации, которая планировали участие во встрече, прибыли в Астану.

Во вторник 4 июля работа будет проходить в формате двухсторонних встреч, на среду 5 июля запланировано пленарное заседание. Главная тема переговоров — дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на территории САР.

Напомним, что ранее стало известно, что на встречу в Астану не приедет Мохаммед Аллуш, который возглавлял делегацию «умеренной» сирийской оппозиции на прошлых встречах.