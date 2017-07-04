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Переговоры в Астане начнутся с заседания рабочей группы по деэскалации в Сирии
Новости Сирии
Представитель «Джейш аль-Ислам» не прибыл на переговоры по Сирии в Астане
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    Представитель «Джейш аль-Ислам» не прибыл на переговоры по Сирии в Астане

    6:41  4 Июля 2017
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    Представитель «Джейш аль-Ислам» не прибыл на переговоры по Сирии в Астане

    Астана, 4 июля. На очередные переговоры по Сирии в Астане не прибыл представитель группировки сирийской «умеренной оппозиции» «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллюш. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

    Ранее в ходе переговоров в Астане Мухаммед Аллюш возглавлял делегацию «умеренной оппозиции», однако в новом раунде переговоров он, судя по всему, не будет участвовать.

    «По моим данным, он не прибыл, — сообщил Абдрахманов в связи с прибытием на переговоры в Астану представителей сирийской вооруженной оппозиции. — Девять человек уже прибыли. Под чьим руководством — это уже их внутреннее дело».

    Представитель «Джейш аль-Ислам» не прибыл на переговоры по Сирии в Астане

    Напомним, сегодня в Астане пройдет очередной раунд межсирийских мирных переговоров под эгидой России, Турции и Ирана.

     

    Автор: Валентин Меликов
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