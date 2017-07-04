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Сирия новости 4 июля 07.00: «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман» освободили более 100 пленных, 2 семьи погибли от авиаударов ВВС коалиции
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    Сирия новости 4 июля 07.00: «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман» освободили более 100 пленных, 2 семьи погибли от авиаударов ВВС коалиции

    7:00  4 Июля 2017  /обновлено: 8:10  04 Июля 2017
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    2 семьи погибли в результате авиаударов ВВС коалиции

    Сирия, 4 июля. Группировки «Джейш аль-Ислам»***** и «Файлак ар-Рахман» освободили более 100 заключенных, 2 семьи погибли в результате авиаударов ВВС коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    САА и союзные силы: в населенном пункте Джайруд в Восточном Каламуне представители САА ведут переговоры с боевиками о заключении перемирия, взяли под контроль ряд возвышенностей у холма Раммим в 8 км к западу от месторождений Аль-Хаил, бойцы элитного подразделения ВС Сирии «Охотники на ИГИЛ»* патрулируют трассу от авиабазы «Т4» до города Фурклус, пресекая попытки передвижения террористов ИГ*.

    ВКС РФ: и ВВС САР нанесли серию точечных авиаударов по позициям ИГ в Дейр эз-Зоре.

    Международная коалиция во главе с США: в результате авиаудара по деревне Маркада в пригороде Дейр эз-Зора убила семью мирных жителей с детьми, 4 ребенка и их отец погибли в результате авиаудара ВВС коалиции по Ракке.

    Курды: укрепили горные позиции у города Аазаз стенами, смотровыми башнями и траншеями, женские отряды YJŞ из Синджара прибыли в Ракку и присоединились к курдским отрядам народной самообороны YPG.

    ИГ: отступило с боем от насосной станции Т3, подбив 1 танк САА, выпустило новое пропагандистское видео на английском языке, героем которого стал австралийский врач-террорист ИГ, помогающий детям, пострадавшим в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

    ВС Турции: нанесли удары по населенным пунктам: Шахба, Минак, Мараназ, Кестель Циндо и Тель Рифат на севере Алеппо.

    «Джейш аль-Ислам»: и «Файлак ар-Рахман» освободили более 100 заключенных, схваченных в ходе междоусобицы.

    Карта Сирии

    Провинция Дамаск

    Провинция Дамаск

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, в населенном пункте Джайруд в Восточном Каламуне представители САА ведут переговоры с боевиками о заключении перемирия.

    По сообщению одного из источников, группировки «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» освободили более 100 заключенных, схваченных в ходе междоусобицы.

    По сообщению новостного портала Al-Masdar News, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад обвинил правительства США, Великобритании и Франции в «создании благоприятных условий для использования террористическими группами химического оружия».

    Мекдад добавил, что западные государства тогда «обвиняют Сирийскую арабскую армию в использовании химического оружия», чтобы оправдать свое «вмешательство в Сирию».

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    Согласно турецкой газете Sabah, в операции «Меч Евфрата», направленной на вытеснение курдов из Африна и Тель Рифата, участвуют 20 тысяч боевиков ССА при поддержке 7 тысяч бойцов турецкой армии.

    По сообщениям из разных источников, в горах Бесрая у города Аазаза начался пожар после обстрелов турецкой артиллерии. Также под огонь попал населенный пункт Маликия.

    Как сообщают в своих аккаунтах в Twitter (@AylinaKilic, @CivilWarMap, @dersi4m) разные источники, протурецкие боевики и турецкая армия нанесли удары по населенным пунктам: Шахба, Минак, Мараназ, Кестель Циндо и Тель Рифат на севере Алеппо.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, курды укрепили горные позиции у города Аазаз стенами, смотровыми башнями и траншеями.

    По сообщению новостного портала aldorars.com, в настоящее время идут тайные переговоры между SDF и САА о передаче города Африна под контроль государства.

    Провинция Хомс

    Провинция Хомс

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, у насосной станции Т3 произошел танковый бой между САА и ИГ, террористы отступили с боем, подбив 1 танк САА.

    По информации поступившей из разных источников, САА и союзные силы взяли под контроль ряд возвышенностей у холма Раммим в 8 км в западу от месторождений Аль-Хаил.

    Как сообщают в своем аккаунте в Twitter (@ISIS_Hunters) бойцы элитного подразделения ВС Сирии «Охотники на ИГИЛ», они патрулируют трассу от авиабазы «Т4» до города Фурклус, пресекая попытки передвижения террористов ИГ.

    По сообщению новостного портала Deir ez-Zor 24, по меньшей мере 2 ребенка погибли из-за жары в лагере беженцев Ракбан на границе с Иорданией.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    Как сообщает новостное агентство Deir ez-Zor 24, семья с детьми погибла в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне Маркада в пригороде Дейр эз-Зора.

    По сообщению инфопортала Deir ez-Zor 24, ВКС РФ и ВВС САР нанесли серию авиаударов по позициям ИГ в Дейр эз-Зоре.

    Провинция Даръа

    Провинция Даръа

    По сообщению агентства SANA, командование Сирийской арабской армии объявило о прекращении огня на юге страны. Режим перемирия ввели на четыре дня в трех южных провинциях страны: Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Как подчеркнули в САА, этот шаг направлен на поддержание процесса национального примирения.  

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ClaudiaAlMina) один из источников, женские отряды YJŞ из Синджара прибыли в Ракку и присоединились к курдским отрядам народной самообороны YPG.

    По сообщению из аккаунта в Twitter (@snhr) независимого источника стало известно, что 4 ребенка и их отец погибли в результате авиаудара ВВС коалиции по Ракке.

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, ИГ выпустило новое пропагандистское видео на английском языке, героем которого стал австралийский врач-террорист ИГ, помогающий детям, пострадавшим в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.

    Провинция Хама

    Провинция Хама

    По сообщению информагентства Al-Masdar News, российский БМПТ «Терминатор-2» был замечен в пригороде Саламии в восточной части провинции Хама.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #игил
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    Сирия новости 4 июля 07.00: «Джейш аль-Ислам» и «Файлак ар-Рахман» освободили более 100 пленных, 2 семьи погибли от авиаударов ВВС коалиции
    Сирия итоги за сутки на 4 июля 06.00: ожесточенные бои между САА и террористами в Дамаске, авиаудары коалиции в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 3 июля 19.30: САА отбила атаку смертников ИГИЛ, в Ракку прибыл курдский женский батальон
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