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Трамп призвал Сеул, Пекин и Токио занять более жесткую позицию в связи с ракетным пуском КНДР
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    Трамп призвал Сеул, Пекин и Токио занять более жесткую позицию в связи с ракетным пуском КНДР

    6:38  4 Июля 2017  /обновлено: 6:38  04 Июля 2017
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    Трамп призвал Сеул, Пекин и Токио занять более жесткую позицию в связи с ракетным пуском КНДР

    Служба морской безопасности Японии в связи с ракетным пуском КНДР предупредила судна, находящиеся в море, об опасности падения баллистической ракеты. Передает информационное агентство Reuters.

    Баллистическая ракета была запущена с территории Северной Кореи из приграничной с Китаем провинции 4 июля в 9 часов 40 минут утра по местному времени (3 часа 40 минут по Москве – Прим. ФАН).

    Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ поручил правительству страны обеспечить безопасность населения, воздушных и морских судов в связи с пуском баллистической ракеты, произведенным КНДР.

    Правительству также даны указания собирать и анализировать информацию в связи с пуском ракеты Северной Кореей. Кроме того, подчеркивается необходимость оперативного предоставления информации населению о происходящем.

    Президент США Дональд Трамп осудил очередной запуск КНДР баллистической ракеты.

    «Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этот парень (Ким Чен Ын. — Прим. ФАН) не может найти ничего лучше, чем бы заняться?» — написал он в Twitter.

    Американский лидер также выразил уверенность в том, что Южная Корея и Япония впредь не будут терпеть подобного рода провокации со стороны Северной Кореи, а Китай займет более жесткую позицию по отношению к КНДР.

    О том, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) стало известно 10 июня. Северокорейская газета «Нодон синмун» писала о проведении «испытания ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики».

    Трамп призвал Сеул, Пекин и Токио занять более жесткую позицию в связи с ракетным пуском КНДР

    При этом в КНДР усомнились в том, что Штаты могут перехватить северокорейские ракеты. Об этом заявил представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью Центральному телеграфному агентству страны.

    Подобное высказывание было связано с испытаниями системы противоракетной обороны, которые армия США провела в Тихом океане. Директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сиринг сообщил, что тест по перехвату межконтинентальной ракеты — важное событие, демонстрирующее надежность в отражении реальной угрозы.

    Известно, что противоракета такого типа представляет собой последнюю линию обороны США от баллистических ракет. Другими элементами интегрированной системы являются ракеты «Пэтриот», а также высотная система THAAD.

    Однако в Северной Корее считают иначе.

    «Их безрассудные шаги явно свидетельствуют о том, что наш шаг к укреплению ядерной силы ради самообороны — верное решение», — прокомментировал  пресс-секретарь армии КНДР военные маневры США.

    По его словам, Соединенные Штаты хвастаются успехом испытаний, но в Пхеньяне это считают глупостью и блефом.

    30 мая КНДР провели запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Впервые ракета такого типа, способная наносить «сверхточные удары по объектам противника в любом районе», была продемонстрирована на военном параде, посвященном Дню рождения Ким Ир Сена, который проходил в этом году в Пхеньяне.

    Во время этих испытаний тестировалась стабильность полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Одновременно испытание проходила новая пусковая самоходная установка.

    Ракета, запущенная с территории Северной Кореи, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она приземлилась в 500 километрах от острова Садо префектуры Ниигата и в 300 километрах от архипелага Оки префектуры Симанэ.

    Еще один ракетный пуск был осуществлен 8 июня с территории восточного побережья Северной Кореи. Тогда КНДР испытала сразу нескольких противокорабельных ракет. Они пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.

    В МИД Японии заявил, что по дипломатическим каналам направили Северной Корее протест в связи с очередным пуском ракет.

    Трамп призвал Сеул, Пекин и Токио занять более жесткую позицию в связи с ракетным пуском КНДР

    Глава американского Агентства противоракетной обороны Джим Сиринг, в связи с последними испытаниями КНДР допустил, что северокорейские баллистические ракеты могут достичь территории США.

    «Их достижения в последние шесть месяцев вызывают большую озабоченность у меня и других, в частности достижения и демонстрация технологий баллистических ракет КНДР. Мы можем предполагать, что КНДР сегодня может достать до территории США с помощью межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой», — сказал он.

    По его словам, в настоящий момент США вынуждены отвечать на возросшую угрозу со стороны Северной Кореи.

    Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний.

    В Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

    Автор: Павел Романов
    #дональд трамп #япония #сша #кндр
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