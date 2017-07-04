Трамп призвал Сеул, Пекин и Токио занять более жесткую позицию в связи с ракетным пуском КНДР

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Служба морской безопасности Японии в связи с ракетным пуском КНДР предупредила судна, находящиеся в море, об опасности падения баллистической ракеты. Передает информационное агентство Reuters.

Баллистическая ракета была запущена с территории Северной Кореи из приграничной с Китаем провинции 4 июля в 9 часов 40 минут утра по местному времени (3 часа 40 минут по Москве – Прим. ФАН).

Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ поручил правительству страны обеспечить безопасность населения, воздушных и морских судов в связи с пуском баллистической ракеты, произведенным КНДР.

Правительству также даны указания собирать и анализировать информацию в связи с пуском ракеты Северной Кореей. Кроме того, подчеркивается необходимость оперативного предоставления информации населению о происходящем.

Президент США Дональд Трамп осудил очередной запуск КНДР баллистической ракеты.

«Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этот парень (Ким Чен Ын. — Прим. ФАН) не может найти ничего лучше, чем бы заняться?» — написал он в Twitter.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

Американский лидер также выразил уверенность в том, что Южная Корея и Япония впредь не будут терпеть подобного рода провокации со стороны Северной Кореи, а Китай займет более жесткую позицию по отношению к КНДР.

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

О том, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) стало известно 10 июня. Северокорейская газета «Нодон синмун» писала о проведении «испытания ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики».

При этом в КНДР усомнились в том, что Штаты могут перехватить северокорейские ракеты. Об этом заявил представитель стратегических войск Корейской народной армии в интервью Центральному телеграфному агентству страны.

Подобное высказывание было связано с испытаниями системы противоракетной обороны, которые армия США провела в Тихом океане. Директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сиринг сообщил, что тест по перехвату межконтинентальной ракеты — важное событие, демонстрирующее надежность в отражении реальной угрозы.

Известно, что противоракета такого типа представляет собой последнюю линию обороны США от баллистических ракет. Другими элементами интегрированной системы являются ракеты «Пэтриот», а также высотная система THAAD.

Однако в Северной Корее считают иначе.

«Их безрассудные шаги явно свидетельствуют о том, что наш шаг к укреплению ядерной силы ради самообороны — верное решение», — прокомментировал пресс-секретарь армии КНДР военные маневры США.

По его словам, Соединенные Штаты хвастаются успехом испытаний, но в Пхеньяне это считают глупостью и блефом.

30 мая КНДР провели запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Впервые ракета такого типа, способная наносить «сверхточные удары по объектам противника в любом районе», была продемонстрирована на военном параде, посвященном Дню рождения Ким Ир Сена, который проходил в этом году в Пхеньяне.

Во время этих испытаний тестировалась стабильность полета баллистической ракеты, снабженной боеголовкой. Одновременно испытание проходила новая пусковая самоходная установка.

Ракета, запущенная с территории Северной Кореи, упала в пределах исключительной экономической зоны Японии. Она приземлилась в 500 километрах от острова Садо префектуры Ниигата и в 300 километрах от архипелага Оки префектуры Симанэ.

Еще один ракетный пуск был осуществлен 8 июня с территории восточного побережья Северной Кореи. Тогда КНДР испытала сразу нескольких противокорабельных ракет. Они пролетели около 200 километров, прежде чем упали в воды Японского моря.

В МИД Японии заявил, что по дипломатическим каналам направили Северной Корее протест в связи с очередным пуском ракет.

Глава американского Агентства противоракетной обороны Джим Сиринг, в связи с последними испытаниями КНДР допустил, что северокорейские баллистические ракеты могут достичь территории США.

«Их достижения в последние шесть месяцев вызывают большую озабоченность у меня и других, в частности достижения и демонстрация технологий баллистических ракет КНДР. Мы можем предполагать, что КНДР сегодня может достать до территории США с помощью межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент США вынуждены отвечать на возросшую угрозу со стороны Северной Кореи.

Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных испытаний.

В Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.