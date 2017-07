Съемки нового фильма по вселенной Джоан Роулинг начались в Великобритании

В Избранное

Лондон, 04 июля. В Великобритании начались съемки нового фильма по вселенной писательницы Джоан Роулинг.

Как передает RT, съемочный процесс сиквела Fantastic Beasts and Where to Find Them («Фантастические твари и где они обитают») стартовал в пригороде Лондона в понедельник 3 июля.

В продолжение новой франшизы, режиссером которой является Дэвид Йейтс, заняты актеры Эдди Редмэйн, который сыграет Ньюта Скамандера, а также Джонни Депп (волшебник Гриндевальд) и Джуд Лоу (Альбус Дамблдор в юности).

Действие картины, название которой пока не сообщается, перенесено из Нью-Йорка в Старый свет – в Лондон и Париж. Авторы фильма обещают поклонникам множество отсылок к историям о Гарри Поттере.

По планам, новый фильм по вселенной Джоан Роулинг выйдет на большие экраны в ноябре 2018 года. Напомним, что Fantastic Beasts and Where to Find Them собрал сборы в размере 814 миллионов долларов.