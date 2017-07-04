Сирия: ученые возрождают исторические объекты в Алеппо

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Алеппо, 4 июля. Научные специалисты работают над восстановлением Национального музея, древнейшей библиотеки и римского акведука в Алеппо.

Сообщатся, что после освобождения города от боевиков, музей и другие исторические объекты находятся в крайне плачевном состоянии.

При этом подчеркивается, что сотрудникам музея удалось вывезти и спрятать самые ценные артефакты из музейной коллекции.

На данный момент неизвестно, когда именно музей вновь заработает для посетителей, однако восстановительные работы должны быть завершены в течение года.