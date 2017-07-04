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Десятки авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна
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    Десятки авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна

    6:25  4 Июля 2017
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    Десятки авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна

    Токио, 4 июля. Пришедший с юга тайфун, получивший название «Нанмадол» в честь островов Микронезии, обрушился на японский архипелаг с юга. Миновав удаленную Окинаву, тайфун пришел на южный остров Кюсю, в первую очередь охватив префектуру Нагасаки.

    Погодные условия уже привели к отмене более чем 40 авиарейсов из аэропорта Нагасаки. Отменены также рейсы ряда паромов, железнодорожное сообщение продолжает действовать. 

    Тайфун «Нанмадол» на данный момент признан сильнейшей бурей сезона тайфунов 2017 года. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 40 метров в секунду, тайфун уже стал причиной гибели 11 человек и нанес ущерба на 40 млн долларов. В ближайшие дни тайфун охватит большую часть территории крупнейшего острова Японии Хонсю, после чего уйдет в Тихий океан.

    Десятки авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна

    Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что в результате мощнейших проливных дождей был эвакуирован почти миллион жителей южного Китая. В центральной части Японии также продолжаются наводнения и дожди.

    Автор: Валентин Меликов
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