Сирия: в старом городе Ракки идут ожесточенные бои

Сирия: курды, поддерживаемые коалицией, прорвались в старый город Ракки
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Ракка, 4 июля. Ожесточенные бои идут утром во вторник в старом городе сирийской Ракки.
Согласно поступающим сведениям, «Сирийские демократические силы» (SDF) при поддержке коалиции, возглавляемой США, прорвали оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Отмечается, что силы коалиции помогли курдам прорваться в наиболее укрепленную часть Ракки, пробив стену, которой окружен старый город.
* Организация запрещена на территории РФ.