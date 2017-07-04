Уимблдон-2017: россиянин Медведев сенсационно обыграл третью ракетку мира

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Лондон, 04 июля. На стартовавшем в столице Британии турнире Wimbledon российский теннисист Даниил Медведев сенсационно обыграл третью ракетку мира Стэна Вавринку.

Как сообщает «Газета.ru», матч, который продолжался два с четвертью часа, завершился в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1 в пользу российского спортсмена. По ходу встречи Медведев 10 раз подал на вылет и допустил семь двойных ошибок.

К слову, это был дебют 21-летнего российского теннисиста на Wimbledon. В рейтинге ATP Даниил Медведев находится на 49-й строчке, а Стэн Вавринка занимает третье место в табеле о рангах.

Добавим, что во втором круге Wimbledon россиянин сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.

