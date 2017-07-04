Госдума повысит сумму задолженности для запрета на выезд из РФ

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Москва, 4 июля. Государственная дума РФ намерена повысить до 30 тысяч рублей минимальную сумму задолженности, при наличии которой гражданину может быть запрещен выезд за границу.

Сообщается, что соответствующую поправку в закон «Об исполнительном производстве» подготовил Комитет по госстроительству и законодательству.

Поправка должна вступить в силу 1 октября текущего года.

«При этом послабление не затронет тех, кто уклоняется от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенное преступление», — уточнил газете «Известия» член комитета Зариф Байгускаров.