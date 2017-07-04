«Роскосмос» намерен укрепить сотрудничество с OneWeb

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Москва, 04 июля. Государственная корпорация «Роскосмос» намерена укрепить сотрудничество с британской компанией OneWeb.

Как сообщают «Известия», о планах совместной работы рассказал глава госкорпорации Игорь Комаров, который уточнил, что «Роскосмос» намерен стать оператором спутников OneWeb.

«Новое соглашение по сотрудничеству касается не только выведения спутников на орбиту. Мы также будем партнерами в операторских услугах и в использовании», — уточнил глава государственной корпорации.

Так, первые спутники британская компания намерена запустить на российских ракетах-носителях в 2018 году. В планах OneWeb — создание спутниковой группировки для обеспечения выходом в интернет по доступным ценам.