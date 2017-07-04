Контактная группа по Украине обсудит детали и дату обмена пленными

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Киев, 04 июля. В ходе работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе будут обсуждены детали и дата обмена пленными.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова парламентского омбудсмена Украины Валерии Лутковской. По ее словам, группа намерена в среду 5 июля обсудить спорные моменты в вопросе формирования списка пленных.

«Мы переходим к следующему этапу: методологии формирования списка на обмен. Я надеюсь, у нас будут только два вопроса: спорные моменты, — там, где Украина отказывается передавать человека, поскольку он совершил особо тяжкое преступление, — и дата обмена», — заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

Как добавила Лутковская, СБУ готова передать 234 человек, в ответ от ЛНР и ДНР в спецведомстве хотят получить 132 человека. Ожидается, что обмен пленными состоится до конца лета