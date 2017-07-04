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Делегация сирийской вооруженной оппозиции прибыла в Астану на переговоры
Украина
Контактная группа по Украине обсудит детали и дату обмена пленными
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    Контактная группа по Украине обсудит детали и дату обмена пленными

    5:30  4 Июля 2017
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    Контактная группа по Украине обсудит детали и дату обмена пленными

    Киев, 04 июля. В ходе работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе будут обсуждены детали и дата обмена пленными.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова парламентского омбудсмена Украины Валерии Лутковской. По ее словам, группа намерена в среду 5 июля обсудить спорные моменты в вопросе формирования списка пленных.

    «Мы переходим к следующему этапу: методологии формирования списка на обмен. Я надеюсь, у нас будут только два вопроса: спорные моменты, — там, где Украина отказывается передавать человека, поскольку он совершил особо тяжкое преступление, — и дата обмена», — заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

    Как добавила Лутковская, СБУ готова передать 234 человек, в ответ от ЛНР и ДНР в спецведомстве хотят получить 132 человека. Ожидается, что обмен пленными состоится до конца лета

    Автор: Константин Терехов
    #всу #киев #донбасс #украина
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