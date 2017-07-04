Пользователи Сети раскритиковали девушку, отмывшую звезду Трампа

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Лос-Анджелес, 4 июля. Пользователи интернета подвергли жесткой критике американку Макенну Гринвальд, отмывшую звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Голливуде.

По словам Гринвальд, после того, как она опубликовала фотографию, на которой отмывает звезду американского главы, она получила огромное количество неуважительных комментариев.

«Он должен быть уважаем, неважно, идет ли речь о его звезде в Голливуде или его публичном обсуждении», — заявила девушка.