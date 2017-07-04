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Полицейские в США застрелили мужчину при попытку угнать вертолет
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    Полицейские в США застрелили мужчину при попытку угнать вертолет

    6:01  4 Июля 2017
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    Полицейские в США застрелили мужчину при попытку угнать вертолет

    Портленд, штат Орегон, 4 июля. Сотрудники полиции Орегона застрелили мужчину, пытавшегося угнать вертолет с территории летного училища в аэропорту «Хиллсборо». 

    Как сообщает Oregon Live, одетого не по погоде мужчину посетители летного училища заметили сразу, однако никто не представлял, каковы его намерения. Неизвестный надел маску, после чего умело перелез через ограждение с колючей проволокой наверху. 

    На летном поле мужчина бросился к одному из вертолетов, направил оружие на инструктора по полетам и его ученика и выстрелил. К счастью никто не пострадал, находившиеся на летном поле люди побежали прочь. Заметив полицию, угонщик перемахнул обратно через ограду, после чего побежал прочь и был застрелен во время преследования на ближайшем поле. Полиции не удалось сразу же опознать преступника.

    Полицейские в США застрелили мужчину при попытку угнать вертолет

    Автор: Валентин Меликов
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