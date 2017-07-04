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Первую партию Lada Vesta SW Cross заметили на дорогах России
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Первую партию Lada Vesta SW Cross заметили на дорогах России
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    Первую партию Lada Vesta SW Cross заметили на дорогах России

    5:14  4 Июля 2017
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    Первую партию Lada Vesta SW Cross заметили на дорогах России

    Москва, 04 июля. Первую партию новейших автомобилей Lada Vesta SW Cross заприметили очевидцы на дорогах России.

    Как сообщается в паблике RCI News в Вконтакте, модели в белой расцветке были замечены на одном из автовозов, при этом новые транспортные средства не были закрыты от посторонних глаз.

    Первую партию Lada Vesta SW Cross заметили на дорогах России

    По одной из версий партия Vesta SW Cross была отправлена с завода в Ижевске в один из дилерских центров, правда, пока не для продажи, а в качестве демонстрации потенциальным покупателям.

    Ожидается, что старт продажам будет дан ближе к осени. По предварительным данным, цена обычного универсала будет составлять порядка 570 тысяч рублей, а вот за кросс-версию покупателям придется выложить около 800 тысяч рублей.

    Автор: Константин Терехов
    #lada #lada vesta sw cross
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