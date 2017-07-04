Первую партию Lada Vesta SW Cross заметили на дорогах России

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Москва, 04 июля. Первую партию новейших автомобилей Lada Vesta SW Cross заприметили очевидцы на дорогах России.

Как сообщается в паблике RCI News в Вконтакте, модели в белой расцветке были замечены на одном из автовозов, при этом новые транспортные средства не были закрыты от посторонних глаз.

По одной из версий партия Vesta SW Cross была отправлена с завода в Ижевске в один из дилерских центров, правда, пока не для продажи, а в качестве демонстрации потенциальным покупателям.

Ожидается, что старт продажам будет дан ближе к осени. По предварительным данным, цена обычного универсала будет составлять порядка 570 тысяч рублей, а вот за кросс-версию покупателям придется выложить около 800 тысяч рублей.