SpaceX повторно отложила пуск возвращаемой ракеты-носителя с спутником Intelsat

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Нью-Йорк, 4 июля. Специалисты американской космической корпорации SpaceX повторно приняли решение отложить перенесенный ранее на понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту спутник связи Intelsat 35e.

Причиной повторного переноса стало срабатывание системы автоматической защиты — выявив неисправность, система отключила пусковую программу всего за 10 секунд до старта. «Специалисты работают над выяснением причин, из-за которых запуск оказался невозможен», — объявил представитель SpaceX.

Новое стартовое окно открывается через сутки. В SpaceX предположили, что новая попытка запуска может состояться в течение вторника.