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Новости Сирии
Делегация сирийской вооруженной оппозиции прибыла в Астану на переговоры
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Президент Южной Кореи созвал совбез страны из-за пуска ракеты КНДР
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    Президент Южной Кореи созвал совбез страны из-за пуска ракеты КНДР

    5:25  4 Июля 2017
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    Президент Южной Кореи созвал совбез страны из-за пуска ракеты КНДР

    Сеул, 4 июля. Глава Мун Чжэ Ин отдал распоряжение о созыве экстренного заседания совета национальной безопасности в связи с новым ракетным испытанием, проведенным Северной Кореей утром во вторник.

    Сообщается, что начало заседания назначено на 05.30 по московскому времени. Запланировано, что на заседании проведут проверку боевой готовности страны на случай «новых провокаций» со стороны КНДР.Президент Южной Кореи созвал совбез страны из-за пуска ракеты КНДР

    Ранее Газета.ру сообщала, что утром во вторник КНДР осуществила запуск баллистической ракеты из провинции Пхенан-Пукто в сторону Японского моря.

    Автор: Ирина Новикова
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