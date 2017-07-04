Абэ поручил обеспечить безопасность граждан Японии в связи с пуском ракеты КНДР

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Токио, 4 июля. Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ поручил правительству страны обеспечить безопасность населения, воздушных и морских судов в связи с пуском баллистической ракеты, произведенным КНДР.

Сообщается, что Абэ дал указания правительству собирать и анализировать информацию в связи с пуском ракеты Северной Кореей. Кроме того, подчеркивается необходимость оперативного предоставления информации населению о происходящем.

Ранее Газета.ру сообщила, что во вторник в 03.39 по московскому времени Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Предполагается, что ракета упадет в исключительной экономической зоне Японии.