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Япония предупредила свой флот об опасности падения северокорейской ракеты
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    Япония предупредила свой флот об опасности падения северокорейской ракеты

    4:49  4 Июля 2017
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    Япония предупредила свой флот об опасности падения северокорейской ракеты

    Токио, 4 июля. Служба безопасности на море Японии распространила предупреждение для всех кораблей о необходимости соблюдения осторожности в связи с опасностью падения баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей.

    Ведомство предупредило об опасности падения ракеты и призвало соблюдать осторожность. Также оно попросило сообщать в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.Япония предупредила свой флот об опасности падения северокорейской ракеты

    Ранее Газета.ру сообщила, что утром во вторник Северная Корея совершила очередной пуск баллистической ракеты неизвестного типа. 

    Автор: Ирина Новикова
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