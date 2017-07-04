Япония предупредила свой флот об опасности падения северокорейской ракеты

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Токио, 4 июля. Служба безопасности на море Японии распространила предупреждение для всех кораблей о необходимости соблюдения осторожности в связи с опасностью падения баллистической ракеты, запущенной Северной Кореей.

Ведомство предупредило об опасности падения ракеты и призвало соблюдать осторожность. Также оно попросило сообщать в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.

Ранее Газета.ру сообщила, что утром во вторник Северная Корея совершила очередной пуск баллистической ракеты неизвестного типа.