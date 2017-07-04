Северная Корея провела пуск ракеты неизвестного типа

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Токио, 4 июля. Японское военное ведомство сообщило, что утром во вторник Северная Корея провела пуск ракеты.

Сообщается, что запущенная ракета может упасть в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.

Отмечается, что при канцелярии премьер-министра Японии созван экстренный штаб. Специалисты занимаются сбором информации о проведенном запуске.

Ранее Газета.ру сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонную беседу, в которой, в частности, условились усилить давление на КНДР.