Жители Красноярского края сняли на видео торнадо, обрушившийся на регион

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Красноярск, 4 июля. Очевидцы необычного природного явления сняли видеозапись торнадо, замеченного в Красноярском крае.

Сообщается, что природный феномен был зафиксирован на границе с Хакасией неподалеку от села Первомайское. Гигантская воздушная воронка опустилась с неба на землю и закружилась, поразив очевидцев.

Продлилось все считанные секунды, после чего смерч так же внезапно исчез.

Стоит отметить, что в Сибири достаточно умеренный климат, поэтому торнадо является настоящей редкостью для данного региона.