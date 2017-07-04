Агентство Associated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете

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Вашингтон, 4 июля. Информационное агентство Associated Press обратилось в суд в Вашингтоне с ходатайством об отклонении иска о клевете, возбужденного российским миллиардером Олегом Дерипаской.

По словам американских журналистов, бизнесмен оспаривает не информацию, опубликованную в материале агентства, а саму историю о его возможных связях с соратником президента США Дональда Трампа Полом Манафортом на основании ее «напряженных последствий».

Адвокаты агентства подчеркнули, что Дерипаска должен ссылаться только на факты, а не на выводы, добавив, что публикация, оспариваемая россиянином, не содержит никакой клеветы в его отношении.

Ранее Газета.ру сообщала, что российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское информационное агентство Associated Press за публикации, в которых содержится клевета в его адрес