Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Абэ поручил обеспечить безопасность граждан Японии в связи с пуском ракеты КНДР
Общество
Агентство Associated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Агентство Associated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете

    4:01  4 Июля 2017
    100

    Агентство Associated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете

    Вашингтон, 4 июля. Информационное агентство Associated Press обратилось в суд в Вашингтоне с ходатайством об отклонении иска о клевете, возбужденного российским миллиардером Олегом Дерипаской.

    По словам американских журналистов, бизнесмен оспаривает не информацию, опубликованную в материале агентства, а саму историю о его возможных связях с соратником президента США Дональда Трампа Полом Манафортом на основании ее «напряженных последствий».

    Адвокаты агентства подчеркнули, что Дерипаска должен ссылаться только на факты, а не на выводы, добавив, что публикация, оспариваемая россиянином, не содержит никакой клеветы в его отношении.Агентство Associated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете

    Ранее Газета.ру сообщала, что российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское информационное агентство Associated Press за публикации, в которых содержится клевета в его адрес

    Автор: Ирина Новикова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Новый раунд межсирийских переговоров начинается в этот вторник в Астане

        1:02 4 Июля 2017 185
        Читать
        20:10
        Вчера

        Машкова не пустили в Одессу на съемки продолжения «Ликвидации»
        19:55
        Вчера

        Путин встретился с главой КНР в Кремле
        19:33
        Вчера

        Клинцевич объяснил призыв экс-главы Минобороны Украины устроить взрывы в Москве
        18:30
        Вчера

        Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!
        16:33
        Вчера

        Сирия побеждает при поддержке России: США отказываются от ультиматума Асаду

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1819

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1800

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8891

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2988

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2362
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ считает теракт в Дамаске попыткой сорвать урегулирование в Сирии

        МИД РФ считает теракт в Дамаске попыткой сорвать урегулирование в Сирии

        18:46   3 Июля 2017
        364
        Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!

        Врач: Такой ужасной ситуации с медициной, как на Украине, нет даже в Африке!

        18:30   3 Июля 2017
        1200
        В России запретили оставлять детей до 7 лет в припаркованных машинах

        В России запретили оставлять детей до 7 лет в припаркованных машинах

        18:17   3 Июля 2017
        180
        Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

        Сирия: Дамаск считает удары США по авиабазе «Шайрат» агрессией, лишенной оснований

        13:29   3 Июля 2017
        525