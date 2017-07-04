Госдума существенно увеличила транспортные расходы депутатов

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Москва, 4 июля. Государственная дума РФ почти в три раза увеличила транспортные расходы для депутатов.

Сообщается, что комитет Госдумы по регламенту утвердил повышение расходов с 296,8 тысяч рублей до 830 тысяч рублей на одного депутата в год. Отмечается, что в дальнейшем данная сумма может быть еще раз пересмотрена в сторону увеличения. Лимит может быть скорректирован исходя из анализа трат за весь год.

Глава комитета Ольги Савастьянова пояснила, что эти расходы не индексировались 10 лет, поэтому было принято решение о пересмотре лимита, говорится в материале газеты «Известия».