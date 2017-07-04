Госдума существенно увеличила транспортные расходы депутатов
В Избранное
Москва, 4 июля. Государственная дума РФ почти в три раза увеличила транспортные расходы для депутатов.
Сообщается, что комитет Госдумы по регламенту утвердил повышение расходов с 296,8 тысяч рублей до 830 тысяч рублей на одного депутата в год. Отмечается, что в дальнейшем данная сумма может быть еще раз пересмотрена в сторону увеличения. Лимит может быть скорректирован исходя из анализа трат за весь год.
Глава комитета Ольги Савастьянова пояснила, что эти расходы не индексировались 10 лет, поэтому было принято решение о пересмотре лимита, говорится в материале газеты «Известия».