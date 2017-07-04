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Госдума существенно увеличила транспортные расходы депутатов
Общество
Госдума существенно увеличила транспортные расходы депутатов
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    Госдума существенно увеличила транспортные расходы депутатов

    3:35  4 Июля 2017
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    Госдума существенно увеличила транспортные расходы депутатов

    Москва, 4 июля. Государственная дума РФ почти в три раза увеличила транспортные расходы для депутатов.

    Сообщается, что комитет Госдумы по регламенту утвердил повышение расходов с 296,8 тысяч рублей до 830 тысяч рублей на одного депутата в год. Отмечается, что в дальнейшем данная сумма может быть еще раз пересмотрена в сторону увеличения. Лимит может быть скорректирован исходя из анализа трат за весь год.Госдума существенно увеличила транспортные расходы депутатов

    Глава комитета Ольги Савастьянова пояснила, что эти расходы не индексировались 10 лет, поэтому было принято решение о пересмотре лимита, говорится в материале газеты «Известия».

    Автор: Ирина Новикова
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