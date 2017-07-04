Опубликовано видео с места ДТП в Иркутской области, в котором погибла девочка

В Избранное

Иркутск, 4 июля. Видео с места смертельного ДТП в Иркутской области, в котором погибла двухлетняя девочка, опубликовано в Сети.

Сообщается, что авария произошла на трассе Р-258 «Байкал». Согласно имеющейся информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречную полосу движения, где врезалась в бензовоз, а затем рухнула в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 2-летняя дочь водителя Toyota.

Сам водитель, а также находившиеся в машине его жена и 4-летний сын получили травмы и отправлены в больницу.