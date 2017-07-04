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Группу по сбору информации о военных преступлениях в Сирии возглавит судья из Франции
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    Группу по сбору информации о военных преступлениях в Сирии возглавит судья из Франции

    2:53  4 Июля 2017
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    Группу по сбору информации о военных преступлениях в Сирии возглавит судья из Франции

    Нью-Йорк, 4 июля. Международную группу экспертов по сбору информации о военных преступления в Сирии за последние годы конфликта возглавит судья из Франции Катрин Марчи-Уэль. Она была назначена распоряжением генсека ООН Антониу Гутеррешем.

    Данная группа была сформирована в декабре 2016 года и Марчи-Уэль стала ее первым руководителем. Задачей нового международного механизма станет проведение расследований в Сирии, связанных с военными преступлениями, совершенными на территории страны с 2011 года.

    Последние два года Марчи-Уэль занимала должность омбудсмена комитета Совета Безопасности ООН по «Исламскому государству»* и «Аль-Каиде» (террористические группировки, запрещенные в России).

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #оон #гутерреш
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