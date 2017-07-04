Группу по сбору информации о военных преступлениях в Сирии возглавит судья из Франции

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Нью-Йорк, 4 июля. Международную группу экспертов по сбору информации о военных преступления в Сирии за последние годы конфликта возглавит судья из Франции Катрин Марчи-Уэль. Она была назначена распоряжением генсека ООН Антониу Гутеррешем.

Данная группа была сформирована в декабре 2016 года и Марчи-Уэль стала ее первым руководителем. Задачей нового международного механизма станет проведение расследований в Сирии, связанных с военными преступлениями, совершенными на территории страны с 2011 года.

Последние два года Марчи-Уэль занимала должность омбудсмена комитета Совета Безопасности ООН по «Исламскому государству»* и «Аль-Каиде» (террористические группировки, запрещенные в России).

* Организация запрещена на территории РФ.