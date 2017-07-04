Сирия: САА ведет бои с боевиками в пригороде Дамаска

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Дамаск, 4 июля. САА продвигается к восточной части Джобара, освободив от боевиков несколько кварталов в городе. Также сообщается о потерях: в столкновениях с боевиками группировки «Файлак аль-Рахман» САА потеряла один БМП, уничтоженный ПТУРом.

В районе Замалки боевики «аль-Рахмана» уничтожили пулеметное гнездо САА, а также повредили один танк. Тем временем, ВВС Сирии выполнили три авиаудара по позициям боевиков под Замалкой.

ВВС Сирии также нанесли удар по боевикам районе пригорода Дамаска Айн Терма, а также артиллерийский удар по позициям боевиков в Арбине.