Неизвестный открыл огонь в гипермаркете в Южной Каролине

В Избранное

Чарльстон, 4 июля. Один из посетителей гипермаркета в городе Чарльстон в американском штате Южная Каролина внезапно начал стрелять.

Сообщается, что инцидент произошел в Northwoods Mall. Очевидцы случившегося рассказали, что после жаркого спора с оппонентом мужчина вытащил пистолет и открыл огонь.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала, сообщает Газета.ру.

На место происшествия немедленно выехали полицейские и экстренные службы. Согласно имеющейся информации, правоохранители уже задержали двух человек, причастных к инциденту.