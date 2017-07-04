Неизвестный открыл огонь в гипермаркете в Южной Каролине
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Чарльстон, 4 июля. Один из посетителей гипермаркета в городе Чарльстон в американском штате Южная Каролина внезапно начал стрелять.
Сообщается, что инцидент произошел в Northwoods Mall. Очевидцы случившегося рассказали, что после жаркого спора с оппонентом мужчина вытащил пистолет и открыл огонь.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала, сообщает Газета.ру.
На место происшествия немедленно выехали полицейские и экстренные службы. Согласно имеющейся информации, правоохранители уже задержали двух человек, причастных к инциденту.