Сирия: SDF отбили у ИГ два квартала в Ракке

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Дамаск, 4 июля. Группировка «Сирийские демократические силы» (SDF) вошла в районы Хишам Абдул Малик и Ярмук в южной части Ракки.

Как рассказал представитель SDF, группировка продвигается вперед, тесня силы террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Иракские СМИ сообщили о гибели трех бойцов SDF в квартале Аль-Кусарат в ходе столкновений с ИГ.

К юго-востоку от Ракки SDF освободили от ИГ деревню Ратлах. Столкновения в этом районе продолжались несколько дней, группировка потеряла не мене 19 бойцов.

* Организация запрещена на территории РФ.