Сирия: в Идлибе взорвался склад с оружием

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Идлиб, 4 июля. Высокие температуры в сирийской мухафазе Идлиб привели к взрыву одного из складов боеприпасов Файлак-эш-Шам.

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Маасран. В результате случившегося никто не погиб.

В понедельник сильный взрыв произошел и в самом городе Идлиб. Сообщается, что правоохранители ликвидировали взрывное устройство вблизи района Аль-Дабит. Жертв и пострадавших так же не было.

Ранее Газета.ру сообщала, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят провокации с применением зарина в городах сирийской провинции Идлиб.