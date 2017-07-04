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Сирия: в Идлибе взорвался склад с оружием
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    Сирия: в Идлибе взорвался склад с оружием

    2:15  4 Июля 2017
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    Сирия: в Идлибе взорвался склад с оружием

    Идлиб, 4 июля. Высокие температуры в сирийской мухафазе Идлиб привели к взрыву одного из складов боеприпасов Файлак-эш-Шам.

    Сообщается, что инцидент произошел в деревне Маасран. В результате случившегося никто не погиб.

    В понедельник сильный взрыв произошел и в самом городе Идлиб. Сообщается, что правоохранители ликвидировали взрывное устройство вблизи района Аль-Дабит. Жертв и пострадавших так же не было.

    Ранее Газета.ру сообщала, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят провокации с применением зарина в городах сирийской провинции Идлиб.Сирия: в Идлибе взорвался склад с оружием

    Автор: Ирина Новикова
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