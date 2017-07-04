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Французские власти назвали мотив стрельбы в Тулузе
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    Французские власти назвали мотив стрельбы в Тулузе

    1:53  4 Июля 2017
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    Французские власти назвали мотив стрельбы в Тулузе

    Тулуза, 4 июля. Причиной инцидента со стрельбой, который имел место во французской Тулузе, стало «сведение счетов», сообщает префектура города. По ее словам, версия теракта исключена.

    Как пишет «Газета.ru», два человека на мотоциклах открыли огонь по группе прохожих, после чего скрылись. По предварительным данным, один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Врачи оценивают состояние двух пострадавших, как тяжелое.

    По словам местных СМИ, полиция знала погибшего. Префектура Тулузы подчеркнула, что причиной произошедшего было «сведение счетов», версия теракта исключена. Очевидцы сообщили, что нападавшие носили традиционную мусульманскую одежду.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #нападение #франция #тулуза
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