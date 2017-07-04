Сирия: во время обстрела кантона Африн ранены по меньшей мере четверо

В Избранное

Дамаск, 4 июля. В ходе мощного обстрела, предпринятого турецкими артиллеристами, в курдском кантоне Африн по состоянию на 00.45 были ранены минимум четыре человека.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, пострадала семья, а также одинокая женщина. Все пострадавшие проживают в деревнях, расположенных в непосредственной близости с курдским укрепрайоном на горе Кастель Джимду рядом с сирийско-турецкой границей.

Свидетели артобстрела рассказали корреспондентам о том, что сегодня турецкие артиллеристы начали вести огонь не только по позициям курдских «Сил народной самообороны», но и по населенным пунктам. Есть основания полагать, что вслед за артподготовкой в ближайшие часы турецкие войска и протурецкие формирования САА могут попытаться перейти в наступление.