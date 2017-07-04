Саммит G20 станет идеальной площадкой для встречи Путина и Трампа — эксперт

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Вашингтон, 4 июля. Вице-президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Эдвард Лукас считает, что саммит «большой двадцатки» в Гамбурге станет идеальной площадкой для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«В этом смысле предстоящий саммит G20 в Гамбурге предоставляет идеальную возможность, так как позволяет проводить любые встречи, от полноформатных заседаний до неформальных бесед, в которые обе стороны вкладывают минимальный политический капитал», — пояснил эксперт.

По его мнению, лидеры двух стран смогут обсудить вопросы, требующие экстренного внимания, при этом добавив, что критических тем накопилось такое количество, что, возможно, потребуется не одна, а несколько встреч президентов.